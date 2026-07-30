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Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

США вновь нанесли ракетные и авиаудары по Ирану

Соединенные Штаты Америки возобновили масштабных удары по объектам на территории Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) официально подтвердило проведение силовой операции, охарактеризовав ее как жесткий ответ на недавние агрессивные действия и попытки ракетных обстрелов американских позиций.

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Поводом для силовой реакции стал запуск баллистических ракет и беспилотников со стороны Тегерана, направленный против военных баз в регионе. В частности, иранские силы попытались атаковать объект в Иордании, где дислоцируются военнослужащие США, однако системы ПВО перехватили большую часть ракет.

Дональд Трамп, комментируя вчерашнюю атаку Ирана, заявил: «Мы разнесем их в пыль! Мы ударим по ним очень жестко».

Согласно официальным данным и сообщениям государственных ведомств, под удар американской авиации попали стратегически важные объекты инфраструктуры и приграничные районы Ирана, включая попадания в районе населенного пункта Пираншехр.

Как сообщило Press TV, под атаки попали в том числе остров Кешм и город Бушер. На острове Кешм удар пришелся в жилой дом. Из-под завалов извлекли двух человек и направили в больницу.

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, США подготовили план интенсивной воздушной кампании против Ирана. Она может продлиться до двух недель. По данным издания, Трамп еще не принял решения относительно дальнейших военных действий против исламской республики.

На фоне нового витка эскалации и расширения географии ударов котировки нефти на мировых биржах вновь начали расти. Сейчас цена нефти Brent составляет 87,2 доллара за баррель.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383477/
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