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Актера Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии

Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии. Четыре женщины заявили, что на тот момент им было 16-19 лет, пишет Meduza.

О домогательствах актера и музыканта рассказывается в документальном фильме «Би-би-си» «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда» (Jared Leto: Hollywoodʼs Dark Secret). Всего в нем участвуют 10 женщин.

Обвинения касаются периода 2002–2016 годов, когда Лето было от 30 до 40 с небольшим лет (сейчас ему 54), а сами девушки были подростками.

Одна из собеседниц «Би-би-си» рассказала, что ее пригласили встретиться с Лето после того, как она показала ему магазин в Лас-Вегасе, где работала (ей было 17 лет). Она пришла в мотель и подверглась сексуализрованному насилию.

По словам другой девушки, которая познакомилась с Лето после того, как побывала на выступлениях его группы. Актер угрожал ей насилием, когда ей было 19, и она неожиданно осталась с ним наедине в номере.

Третья женщина также встретилась с Лето после концерта. Она описала свой секс с актером в момент, когда ей было 17. Четвертая собеседница, которая познакомилась с музыкантом в модельном агентстве, обвинила Лето в груминге, когда ей было 16 лет.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383475/
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