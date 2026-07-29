02:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Забросали поезд Балыкчи — Бишкек камнями. Виновники задержаны

27 июля поступило сообщение о том, что в Иссык-Атинском районе неизвестные забросали камнями пассажирский поезд, в результате повреждены окна нескольких вагонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Забросали поезд камнями: милиция устанавливает причастных к инциденту

По ее данным, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что инцидент произошел вблизи села Новопокровка.

В результате разыскных мероприятий, установлены лица, причастные к повреждению окон вагонов пассажирского поезда. Ими оказались жители села Новопокровка К.А., 2007 года рождения, Ж.А., 2011 года рождения, и С.Б., 2009 года рождения, которые признались, что бросали камни в окна вагонов.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В настоящее время по факту проводятся все необходимые следственные действия. По результатам проверки действиям указанных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383464/
просмотров: 3859
Версия для печати
Материалы по теме
Забросали поезд камнями: милиция устанавливает причастных к инциденту
В Новопокровке неизвестные забросали камнями поезд Балыкчи — Бишкек
Бишкек — Балыкчи: в эти выходные поезд не будет доезжать до пляжа
Иссык-Куль ждет туристов. Фоторепортаж из Балыкчи
Поезд на Иссык-Куль запустили на все лето. Что изменилось для пассажиров
Культурное путешествие: на поезде в Балыкчи организовали концерт и показ мод
В Кара-Балте локомотив протаранил грузовик на железнодорожном переезде
Популярные новости
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба