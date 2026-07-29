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Происшествия

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего 28 июля на юго-западе Японии, увеличилось до 18 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Ранее поступали данные о 13 жертвах.

Еще по меньшей мере 62 человека пострадали, шестеро из них получили серьезные травмы.

Спасатели и военные ведут поисково-спасательные работы, поэтому не исключают, что количество жертв может вырасти.

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии

Около 40 тысяч человек в Японии остаются без электричества, 9,5 тысячи домов — без газа и связи.

Свыше 9 тысяч человек покинули свои дома, в настоящее время они размещены во временных убежищах.

Напомним, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383449/
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