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Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Пожар на НПЗ и складе Wildberries в Рязани после атаки украинских дронов

В результате атак беспилотников и падения обломков ракет в Рязанской и Ростовской областях один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила Meduza.

Exilenova+
Фото Exilenova+. Пожар на складе Wildberries в Рязани
В Рязани беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и логистическому комплексу компании Wildberries, вызвав пожары на промышленных территориях. 

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил о госпитализации шести человек. Руководство маркетплейса эвакуировало сотрудников склада в соответствии с требованиями безопасности.

В Таганроге Ростовской области обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил гибель одной жительницы и ранение еще двух человек. Экстренные службы провели эвакуацию жильцов. Кроме того, падение обломков беспилотников зафиксировали в секторе частной жилой застройки, на территориях промышленных предприятий и в морском порту города.

Склады Wildberries становятся целью украинских беспилотников не первый раз. За последние дни под удары попали объекты компании в Подмосковье, Ленинградской и Ростовской областях, Тамбове.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383362/
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