Мошенники совершили свыше 7 тысяч преступлений в Кыргызстане за полгода

Правоохранительные органы Кыргызстана за январь — июнь 2026 года зафиксировали 19 тысяч 24 преступления. Это на 9,7 процента превышает показатель за аналогичный период 2025-го (17 тысяч 341 случай). Об этом сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Параллельно увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: силовики зарегистрировали 2 тысячи 760 таких фактов, что на 9,1 процента больше прошлогоднего уровня.

Рост мошенничества и спад классических краж

Количество преступлений против собственности выросло на 13,8 процента и достигло 70 процентов от всех правонарушений в стране (13 тысяч 331 случай). Драйвером выступают мошенники: количество случаев обмана увеличилось в 1,6 раза и достигло 7 тысяч 95 фактов.

На этом фоне традиционные имущественные преступления снижаются. Количество вымогательств сократилось в 1,8 раза (со 121 до 67 случаев), разбоев — на 26,9 процента (38 случаев), краж — на 25,4 процента (4 тысячи 495 случаев), а грабежей — на 17,4 процента (271 случай).

Количество преступлений против личности выросло на 30,1 процента (до 2 тысяч 306 случаев). Правоохранительные органы зафиксировали резкий рост изнасилований — в 1,6 раза (с 79 до 127 случаев) и фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 17,3 процента (122 случая).

Количество убийств снизилось на 10,1 процента (с 79 до 71 случая), а количество фактов причинения менее тяжкого вреда здоровью упало на 17,8 процента (185 случаев).

Наркотрафик, чиновники и региональный срез

За полгода силовики зарегистрировали 602 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост на 8,1 процента). Около 56 процентов из них составили факты хранения с целью сбыта.

В сфере должностных преступлений фиксируется снижение: взяточничество упало на 38,5 процента (91 случай), коррупция — на 41,3 процента (27 случаев), а факты превышения власти вовсе не зафиксированы (0 случаев против 20 годом ранее).

Наибольший рост преступности зафиксировали в Баткенской — на 66,8 процента (949 случаев) и Нарынской областях — на 53,6 процента (570 случаев).

В Бишкеке зарегистрировали 8 тысяч 193 преступления (рост на 1,7 процента), а в Оше — 1 тысячу 948 случаев (рост на 23,2 процента).