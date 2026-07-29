Забросали поезд камнями: милиция устанавливает причастных к инциденту

Милиция Иссык-Атинского района проводит проверку по факту повреждения пассажирского поезда Балыкчи — Бишкек.
По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 27 июля поступило сообщение о том, что вблизи села Новопокровка неизвестные лица забросали поезд камнями, в результате чего повредили окна нескольких вагонов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД Иссык-Атинского района.
Сотрудники милиции проводят необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному факту.
По результатам проверки действиям виновных лиц дадут правовую оценку в соответствии с законодательством КР.