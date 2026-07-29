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Происшествия

Забросали поезд камнями: милиция устанавливает причастных к инциденту

Милиция Иссык-Атинского района проводит проверку по факту повреждения пассажирского поезда Балыкчи — Бишкек.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 27 июля поступило сообщение о том, что вблизи села Новопокровка неизвестные лица забросали поезд камнями, в результате чего повредили окна нескольких вагонов.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД Иссык-Атинского района.

Сотрудники милиции проводят необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному факту.

По результатам проверки действиям виновных лиц дадут правовую оценку в соответствии с законодательством КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383343/
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