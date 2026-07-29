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Происшествия

В Караколе должника по алиментам приговорили к двум годам лишения свободы

Каракольский городской суд признал местного жителя виновным в длительном уклонении от выплаты алиментов. Ему назначили два года лишения свободы с пробационным надзором на один год.

По данным прокуратуры, мужчина задолжал 309 тысяч сомов на содержание ребенка. Уголовное дело возбудили по статье 178 (уклонение родителя от выплаты средств на содержание детей при задолженности более чем за 24 месяца) УК КР.

Всего в 2025-2026 годах Каракольский городской суд рассмотрел четыре уголовных дела в отношении четырех человек по этой статье. По двум делам вынесены обвинительные приговоры с назначением штрафа и лишения свободы.

По остальным делам обвиняемые полностью погасили задолженность по алиментам. Общая сумма взысканных средств составила 601 тысячу 631 сом.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383342/
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