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В Бишкеке задержали подозреваемого в захвате квартиры под видом силовика

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с незаконным завладением недвижимостью в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщили в столичном ГУВД.

По данным милиции, неизвестные представились сотрудниками силовых структур и, злоупотребив доверием женщины, завладели принадлежавшим ей имуществом. 

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали М.А., 2006 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

ГУВД
Фото ГУВД
Милиция продолжает устанавливать других возможных участников и собирать доказательства по делу.

В ГУВД призвали граждан не передавать деньги, имущество и документы людям, представляющимся сотрудниками госорганов или силовых структур, без проверки их полномочий.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383340/
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