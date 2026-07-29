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Происшествия

В Бишкеке задержали двух сотрудников МЧС по делу о взятках

В Бишкеке задержаны двое должностных лиц столичного управления МЧС, подозреваемых в систематическом вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщили в Военной прокуратуре.

По версии следствия, сотрудники требовали деньги у представителей проектных организаций за положительное рассмотрение документации и подготовку экспертных заключений.

Размер предполагаемых взяток составлял от 8 тысяч до 50 тысяч сомов, в зависимости от выявленных нарушений и сложности вопроса.

В ходе совместной операции Военной прокуратуры и ГКНБ задержаны один из руководителей управления М.И. и старший инспектор А.М. Их водворили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383337/
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