02:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

В городе Ош остановили строительство объекта без разрешительных документов

В Оше временно остановили строительство облегченного объекта на улице Сатиева, 13. Об этом сообщили в Министерстве строительства.

Во время проверки сотрудники городского управления архитектурно-строительного контроля установили, что объект возводится без необходимых архитектурных и разрешительных документов.

В отношении застройщика К.А.М. применили административные меры и выдали письменное предписание об устранении нарушений.

Строительные работы приостановлены до выполнения требований законодательства.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383304/
просмотров: 1514
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше построят жилой комплекс с бизнес-центрами, гостиницами и зоной отдыха
На восточном въезде в городе Ош строят новый подземный переход
В Оше рекультивируют старое кладбище для строительства эстакады
В Оше на берегу Ак-Бууры обустраивают городской пляж
От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой
«Садагам Оштой жеримден»: история песни, ставшей неофициальным гимном Оша
В городе Ош отца и сына доставили в следственную службу после драки подростков
В Оше мужчина подталкивал подростков к драке: видео изучает милиция
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
В Оше начали строить дом на 815 квартир по муниципальной ипотеке
Популярные новости
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он&nbsp;поставлял наркотики в&nbsp;Кыргызстан Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
В&nbsp;Боомском ущелье внедорожник на&nbsp;скорости вылетел с&nbsp;трассы В Боомском ущелье внедорожник на скорости вылетел с трассы
В&nbsp;Канте подростка избили и&nbsp;заставили извиняться на&nbsp;камеру В Канте подростка избили и заставили извиняться на камеру
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба