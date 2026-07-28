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Происшествия

Автобус не уступил дорогу женщине с коляской на переходе. Водителя уволили

В Бишкеке водителя автобуса № 36 уволили после инцидента с женщиной с детской коляской на пешеходном переходе.

По данным мэрии, основанием для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях.

По итогам служебного расследования и изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что водитель автобуса № 36 не уступил дорогу женщине с детской коляской, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу, тем самым нарушив ПДД. 

Собранные материалы направлены в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с законодательством.

Сообщается, что водитель был отстранен от работы на маршруте, а по решению дисциплинарной комиссии уволен с занимаемой должности.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383288/
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