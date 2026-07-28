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Происшествия

Тюрьма за фальшивку: итальянец 20 лет возил туристов в поддельный амфитеатр

Фото Google Maps. Поддельный амфитеатр в Италии

Итальянский суд приговорил жителя провинции Виченца Франко Малоссо к 28 месяцам тюремного заключения за незаконное строительство и подделку произведений искусства после того, как он возвел фальшивый античный амфитеатр и продавал экскурсии туристам.

В начале 2000-х годов предприниматель сровнял с землей один из местных холмов и соорудил псевдоисторическую постройку из оштукатуренных блоков, стеклопластика и папье-маше, назвав ее Берикским морским амфитеатром. Он утверждал, что обнаружил объект после схода оползня в 2005 году, а саму арену якобы возвели в IV-V веках нашей эры и ее посещал лично Юлий Цезарь. 

Два десятилетия аферист продавал экскурсионные билеты стоимостью 40 евро, а объект успел попасть в официальные туристические гиды и мобильные приложения, финансируемые Европейским союзом. Об этом сообщили европейские средства массовой информации.

Правоохранительные органы начали расследование в 2016 году. Эксперты-археологи и специалисты, проанализировавшие спутниковые снимки, подтвердили полностью искусственное и современное происхождение сооружения. Помимо тюремного срока, суд назначил Франко Малоссо штраф в 3 тысячи евро, а власти региона намерены взыскать с него компенсацию в 560 тысяч евро.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383246/
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