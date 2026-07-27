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Происшествия

Более 1,4 тысячи человек погибло от эпидемии Эболы в ДР Конго

Число жертв вспышки Эболы в Демократической Республике Конго достигло 1 тысячи 405 человек. Всего с начала эпидемии выявлено около 3,2 тысячи случаев заражения.

За последние 10 дней число подтвержденных случаев увеличилось примерно на тысячу. Вспышка распространилась уже на пять провинций, включая два новых региона.

Власти ДР Конго отмечают, что рост показателей связан не только с распространением вируса, но и с улучшением системы выявления заболевания и расширением тестирования. Однако специалисты предупреждают, что вспышка может продолжаться еще несколько месяцев.

Ситуацию осложняет то, что вспышка вызвана штаммом Bundibugyo. Для этого варианта вируса пока нет одобренных вакцин или специальных методов лечения, что ограничивает возможности медицинских служб.

Наибольшее число случаев приходится на провинцию Итури на северо-востоке страны — около 90 процентов всех зарегистрированных эпизодов. Регион находится у границы с Угандой и Южным Суданом, что дополнительно усложняет контроль за распространением инфекции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/383193/
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