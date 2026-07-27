Дело «Кыргызнефтегаза». Ташиев вышел под домашний арест после возмещения ущерба

Следственной службой МВД продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Коррупция» УК КР.

По данным следствия, должностные лица ОАО «Кыргызнефтегаз» и ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» организовали коррупционную схему незаконной реализации горюче-смазочных материалов.В результате противоправных действий государству был причинен ущерб, превысивший 4,1 миллиарда сомов.

В ходе следствия обвиняемый экс-депутат ЖК Шаирбек Ташиев возместил основную часть причиненного государству ущерба.

С учетом этого обстоятельства ранее избранная в отношении него мера пресечения судом изменена на домашний арест.

Напомним, Шаирбека Ташиева задержали 1 апреля. Основанием для уголовного преследования послужило расследование Налоговой службы, раскрывшей масштабные хищения с 2021 по 2025 год в ОАО «Кыргызнефтегаз». Согласно материалам дела, государственная компания понесла ущерб на сумму более 4 миллиардов сомов из-за внедрения серых посреднических схем и сомнительного списания сырья. Анализ финансовых операций выявил три канала вывода прибыли в пользу частных структур, которые следствие связывает с близким окружением бывшего руководства ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд столицы заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» до 16 мая 2026-го. В СИЗО-1 отправили бывшего председателя правления Н.Н., его заместителя и руководителей связанных частных фирм. В рамках этого же дела сотрудники МВД задержали бывшего главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева, однако позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.