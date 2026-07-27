Избиение подростка в Оше. Стороны примирились

В Оше суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в избиении подростка во время драки, в виде домашнего ареста.

В УВД сообщили, что стороны примирились, а потерпевшая сторона подала встречное заявление.

Фото пресс-службы УВД города Ош. Подозреваемый

Напомним, уголовное дело было возбуждено после драки между подростками, видео которой распространилось в социальных сетях. Следствие установило, что ссора началась между подростками из-за возникших разногласий. По версии правоохранителей, в конфликт вмешался отец одного из участников — мужчина 1982 года рождения. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как он не пытается остановить драку, а наносит удары одному из подростков.

Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство» УК КР.