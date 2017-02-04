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Про кино

Кыргызская лента «Под небесами» включена в конкурсную программу азиатских фильмов МКФ в Индии

Картина кыргызского кинорежиссера, сценариста Дальмиры Тилепбергеновой «Под небесами» включена в конкурсную программу азиатских фильмов Восьмого Международного кинофестиваля в Бангалоре (Индия). Об этом сообщила сотрудник студии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее словам, в данном конкурсе примут участие фильмы из 12 стран Азии. Фестиваль пройдет 28 января - 4 февраля. МКФ проводится при поддержке правительства штата Карнатака. Город Бангалор - столица штата, который считается международным центром искусства. Здесь уделяют особое внимание развитию и продвижению культуры, в том числе и кинематографа. Кинофорум имеет богатую программу: «Мировое кино», «Азиатское кино», «Индийское кино», «Ретроспективный показ», «Гранд классика», а также показ фильмов обладателей приза ФИПРЕССИ и другое. 

Фильм Дальмиры Тилепбергеновой «Под небесами» - современная версия библейского рассказа о Каине и Авеле, которая повторяется в удаленном горном селе Центральной Азии. В центре сюжета авторского художественного фильма - драматическое повествование о взаимоотношениях двух братьев: запутавшегося в своем эгоизме старшего брата Керима и правильного младшего брата Амана, а также их матери и простой сельской девушки по имени Салтанат. У героев фильма Керима и Амана целый клубок противоречивых чувств, и оба влюблены в героиню. Если Аман тайно переживает свои чувства, то эгоистическая любовь Керима к Салтанат настолько сильна, что эмоции перехлестывают. Фильм о любви, об утратах,  предательстве и верности нравственным заветам наших предков…

В главных ролях: Анвар Осмоналиев, Таалайкан Абазова, Нуржигит Канаев, Мунара Дооронбекова, Асан Аманов, Жамал Сейдакматова. Фильм снимался один год на базе Национальной киностудии «Кыргызфильм». Съемки проходили в Иссык-Кульской долине.

Напомним, мировая премьера фильма состоялась летом 2015 года на международном Монреальском кинофестивале (Канада), где он завоевал специальный приз жюри как лучший дебютный полнометражный фильм.
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/25784/
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