«Нелепая шестерка»: один брат хорошо, а пять лучше

В Голливуде любят новогоднюю пору и выпускают массу интересных лент на праздники. Уходящий год не стал исключением. На экраны вышел фильм «Нелепая шестерка» - знаковое событие для любителей американских комедий.

Актерский состав – первое, что привлекает в проекте. Продюсер и исполнитель главной роли Адам Сэндлер пригласил в него многих товарищей, с которыми уже снимался. Среди них маститые ветераны Нолти и Харви Кейтель, колоритные Роб Шнайдер, Дэнни Трехо и Терри Крюс. Есть даже юный Тэйлор Лотнер, знакомый всем по съемкам в молодежных мелодрамах. Получился некий капустник наподобие ленты «Одноклассники-2» (2013), когда полуторачасовое веселье Сэндлера с друзьями сняли на камеру и выдали за художественный фильм. С тем лишь различием, что в «Нелепой шестерке» есть какой-никакой сюжет и добротные декорации.

Фрэнк Стокберн был тем еще сорвиголовой. Весь Дикий Запад боялся его банды, и ни одна девушка не могла отказать ему. В итоге у него родилось минимум шестеро сыновей. Причем от разных женщин. До поры до времени никто из отпрысков ничего не знал ни об отце, ни о братьях.

Однажды Фрэнк нашел сына Томми, воспитанного индейцами, и они быстро подружились. Но плохие парни похищают Фрэнка. Томми отправляется на выручку и случайно встречает сводных братьев. Они совершенно не похожи друг на друга: деревенский дурачок, погонщик ослов, пьяница - охранник президента, дикарь, пианист. Несмотря ни на что, вместе им комфортно и весело. Приключения начинаются!

Невозможно без улыбки смотреть, как паясничают герои. Многие сцены абсурдны, но на серьезность фильм и не претендует. Это пародия на вестерн в целом и на отдельных его представителей - на «Великолепную семерку» (1960) и ленты с Клинтом Иствудом.

Если не ждать от фильма слишком многого, можно получить заряд позитивных эмоций. Правда, смотреть его чопорным людям не рекомендуется: пошлостей хватает. Да и рассчитан он прежде всего на американскую аудиторию.

Авторы смеются не только над штампами жанра. В сценарий введены реальные исторические личности – президент США, изобретатель бейсбола и даже писатель Марк Твен. У последнего эпизодическая роль: он приходит на карточный турнир и становится жертвой ограбления. Автор «Тома Сойера» показан как отвязный парень с повадками рэпера. Надо отдать должное американцам: они ничего не боятся. Сними такое у нас, сразу начнутся разговоры, что создатели не уважают историю отечества.

Из шестерки главных героев приятно удивил Тэйлор Лотнер. Кумир миллионов фанатов «Сумерек» смело экспериментирует с ролями. Еще порадовал Роб Шнайдер, который был популярен в 2000-х, но потом пропал. Человек изголодался по хорошим фильмам и сыграл вдохновенно.

Адам Сэндлер, несмотря на статус главной звезды проекта, смотрелся неважно. И дело не в образе крутого неэмоционального парня, который он пытался воплотить. Актер устал, и у него пропал огонек. Кинокритики его не жалуют, и непроста. Он давно примелькался в подобных фильмах. Ведь «Нелепая шестерка» не только вестерн, но и семейная комедия. Здесь Сэндлер играет одного из братьев, а во многих лентах изображает главу семейства. Все его герои похожи друг на друга. Семья, конечно, самое главное в жизни человека. Но столько лет не менять образ – любой устанет.

«Нелепая шестерка»

США, 2015 год, 119 минут

Режиссер: Фрэнк Корачи

В главных ролях: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсиа, Тэйлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон

Жанр: вестерн, комедия.