Крид: рожденный побеждать

Сильвестр Сталлоне уже 40 лет радует поклонников съемками в качественных фильмах. Что интересно, многие критики не признают его как актера, считая спортсменом. Но даже они согласны, что он воплотил на экране как минимум двух персонажей, ставших культовыми. В 1976 - 2006 годах вышло шесть фильмов о приключениях боксера Рокки Бальбоа. А недавно появился седьмой – «Крид: Наследие Рокки». Посмотрев его, приходишь к выводу: 69-летний Сталлоне все же умеет играть.

Адонис Джонсон – парень с непростым характером. Он с детства любил драться. Рос в приюте, не ведая о своем происхождении. Но потом узнал, что является внебрачным сыном великого боксера Аполло Крида, погибшего на ринге.

- Ты стоишь своего отца. Но это не значит, что ты должен стать им! – говорит ему приемная мать. – Если хочешь выступать на ринге, не звони мне больше.

Однако Адонис не в силах идти против собственных генов. Начинает делать то, что ему нравится, и что получается. Бокс становится смыслом его жизни. Он приезжает в Филадельфию, где доживает свой век заклятый друг его отца Рокки Бальбоа. У них быстро налаживается контакт.

- Эй, дядя! Будешь меня тренировать? – говорит Джонсон.

- Зовешь меня дядей?

- Или так, или старым гангстером.

- «Дядя» подойдет.

Поначалу Рокки не желает тренировать парня, но тот подкупает его своей настойчивостью. Впереди бой века. Адонису надо хорошо подготовиться и доказать, что он достоин носить фамилию своего отца. Между делом он знакомится с очаровательной соседкой, и у них завязывается роман. Без этого в спортивных драмах никуда.

Фильмов о боксе снято больше, чем о любом другом виде спорта. Видно, по мнению кинематографистов, боксеры как никто другой способны изображать целеустремленность. И действительно. Не всякий станет терпеть побои ради достижения цели.

«Крид», как и вся серия «Рокки», учит зрителей бороться за свою мечту и никогда не сдаваться. Каждому в жизни дается шанс проявить себя, и нужно использовать его с умом.

В какой-то мере этот фильм можно считать ремейком первой части «Рокки». Некоторые эпизоды слизаны как под копирку. Но оригинальных больше. Чего стоит нестандартная концовка. Для фанатов сериала – куча отсылок к лентам 1980-х.

В отличие от предыдущих частей, Сталлоне не режиссировал эту и не писал сценарий. Сосредоточился на актерской работе и сыграл вдохновенно. Недаром большинство критиков прочат ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Исполнитель главной роли Майкл Б.Джордан тоже старался. Но ему не хватило харизмы. Если на месте Рокки невозможно представить никого, кроме Сталлоне, то роль Адониса с таким же успехом сыграл бы любой другой мускулистый парень.

Операторская работа в сценах боев на высоте. Ощущение, что смотришь телетрансляцию. Продюсеры заманили на съемки профессиональных спортсменов (например, действующего чемпиона Европы Тони Белью), что наверняка порадует любителей бокса. Впрочем, самого мордобоя не много. Это фильм не о спорте, а о дружбе и любви.

«Крид: Наследие Рокки»

США, 2015 год, 133 минуты

Режиссер: Райан Куглер

В ролях: Майкл Б.Джордан, Сильвестр Сталлоне

Жанр: драма.