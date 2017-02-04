14:46
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Про кино

Толекан Исмаилова: На организацию фестиваля «Бир Дуйно – Fest 2015» ушло около $100 тысяч

«На организацию фестиваля документального кино «Бир Дуйно – Fest 2015» ушло около $100 тысяч», - сообщила сегодня на пресс-конференции глава ОО «Бир Дуйно» Толекан Исмаилова.

По ее словам, фестиваль начнет показ документальных фильмов 10 декабря и завершится 14 декабря. «Кинопоказ пройдет не только в Бишкеке, но и в регионах. В преддверии фестиваля пройдут круглые столы, посвященные правам на свободу объединений, ранним бракам и материнству, проблеме торговли людьми», - сказала Толекан Исмаилова.

Представители «Бир Дуйно» добавили, что фестиваль приурочен к еще одной знаменательной дате – 40-летней годовщине подписания Хельсинских соглашений и Орхусской конвенции.
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/24209/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В Международном конкурсе V МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» республику представит лента «Дети чистоты»
Кыргызский фильм «Металлический хлеб» примет участие в российском фестивале «Артдокфест»
Кыргызский фильм «Сутак» получил главный приз фестиваля «Киношок»
На фестивалях в Алматы «Евразия» и «Созвездие Шакена» Кыргызстан представят пять фильмов
Кыргызская лента «Лампа» примет участие в Открытом фестивале документальных фильмов в Екатеринбурге
В республике начался прием документальных фильмов по правам человека на фестиваль «Бир дуйно Кыргызстан-2015»
Кыргызская лента «Курманджан датка» примет участие в азиатском кинофестивале The Focus on Asia в Японии
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе