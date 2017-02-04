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Про кино

В Бишкеке пройдет Кинонеделя памяти Чингиза Айтматова

В Бишкеке пройдет кинонеделя фильмов, снятых по произведениям народного писателя КР Чингиза Айтматова. Об этом сообщили ее организаторы.

По их данным, показ пройдет в кинотеатре «Кыргыз киносу». Откроется неделя 3 декабря в 11.30 фильмом «Белый пароход» (1976) режиссера Болотбека Шамшиева. Тогда состоится обсуждение, в котором примут участие Аскар Айтматов, Болотбек Шамшиев, Манас Мусаев, Нуртай Борбиев, директор киностудии «Кыргызфильм» Гульмира Керимова, Эрнест Абдыжапаров, Эмиль Борончиев, Айбек Дайырбеков и другие.

4 декабря в 10.00, 12.30 (в другие дни время такое же) зрители смогут посмотреть «Бег иноходца» (1968) Сергея Урусевского; 5 декабря «Красное яблоко» (1975) Толомуша Океева; 6 декабря – «Белый пароход»; 7 декабря - «Первый учитель» (1965) Михалкова-Кончаловского; 8 декабря - «Ранние журавли» (1979) Болотбека Шамшиева; 9 декабря - «Джамиля» (1969) Ирины Поплавской.

Вход – бесплатный. Для участия в киносеансах необходима предварительная регистрация по телефону: (0557)000-718.

Организаторы – НК «Кыргызфильм» имени Т.Океева, кинотеатр «Кыргыз киносу».

Фото: кадр из фильма «Джамиля» (1968) режиссера Ирины Поплавской
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/23929/
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