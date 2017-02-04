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Про кино

Кыргызский кинорежиссер Мирлан Абдыкалыков стал членом Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии
Кыргызский кинорежиссер Мирлан Абдыкалыков стал членом Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии в Брисбене (Австралия). Об этом ИА «24.kg» со ссылкой на сопродюсера фильма «Сутак» Алтынай Койчуманову сообщили в студии «Айтыш фильм».
 
По их данным, сертификат о принятии в членство киноакадемии дает возможность каждому ее участнику предлагать и выдвигать на рассмотрение сценарии и кинопроекты, которым в дальнейшем при общем согласии всех членов организации будет оказана поддержка в создании фильма.
 
Напомним, картина режиссера «Сутак» («Небесное кочевье») завоевала приз НЕТПАК (Объединение по продвижению азиатских фильмов) киноакадемии Asian Pacific Screen Awards. В связи с этой победой Мирлан Абдыкалыков был включен в список членов этой киноакадемии. Вместе с ним членом данной престижной организации стал и продюсер фильма Садык Шер-Нияз.
 
Отметим, что в 2014 году членом этой организации стал заслуженный деятель культуры КР, отечественный оператор Мурат Алиев.
 
IX Церемония награждения победителей Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии состоялась 26 ноября в Брисбене. В 2015 году на конкурс попали 39 фильмов из 22 стран.
 
Церемония вручения премии проводится ежегодно и является самой признанной кинонаградой в мире. Оргкомитет премии ставит своей целью признание и поощрение лучших фильмов, снятых в более 70 странах обширного региона и включает в себя 4,5 миллиарда человек. Картины-претенденты на премию оцениваются по уровню кинематографического мастерства, по умению автора отобразить колорит и культурное своеобразие своей страны.
 
Картина «Сутак» повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.
 
Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».
 
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/23861/
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