В Международном конкурсе V МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» республику представит лента «Дети чистоты» режиссера Гузель Дуйшенкуловой. Об этом ИА «24.kg» сообщила сотрудник киностудии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее данным, документальная лента повествует о жизни маленьких детей из неблагополучной семьи, где отец - инвалид, а мать пьет. Брат и сестра вынуждены после уроков подрабатывать на жизнь уборкой подъездов. Фильм снят при поддержке киностудии «Тазар», продюсером выступил известный режиссер Темир Бирназаров.

Гузель Дуйшенкулова закончила факультет экономики Иссык-Кульского госуниверситета имени К.Тыныстанова. С октября 2014-го по октябрь 2015-го училась на курсах документального кино режиссера Темира Бирназарова.

Напомним, в Международном конкурсе кинофестиваля примут участие картины из 15 стран. Полный список международных участников будет объявлен позже. МКФ пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас» в Бишкеке. Вход свободный.