В Республике Башкортостан пройдет День кыргызского кино

В Республике Башкортостан в рамках II Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», который пройдет 9-12 декабря в городе Уфе, состоится День кыргызского кино. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы и массовых коммуникаций АНО «Офис-группа ШОС БРИКС «Уфа-2015» Елена Арямнова.

По ее данным, в состав жюри фестиваля вошла киновед, член Союза кинематографистов КР Гульбара Толомушова. Фестиваль проводится в рамках Евразийского гуманистического форума в соответствии с планом председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2014-2015 годах.

Всего получено 258 заявок. Из представленных работ сформированы конкурсная и внеконкурсная программы фестиваля.

В конкурсную программу отобрано 25 фильмов из России, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Латвии, Бангладеш, Ирана, Азербайджана, Египта и Эстонии. На фестивале также представят фильмы из десяти регионов России.

В рамках внеконкурсной программы пройдут специальные показы, посвященные кинематографу стран ШОС: дни индийского, кыргызского и узбекского кино.

Международное жюри присуждает Гран-при, премии за лучшие сценарий, режиссерскую, операторскую работу, лучшего героя и другие. Специальные награды: специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, приз имени Амира Абдразакова за национальный дух, приз имени Гильвана Амирова за выдающийся вклад в операторское искусство.

Организатор - киностудия «Башкортостан».