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Про кино

В Турции осенью 2016 года начнутся съемки фильма по произведению Чингиза Айтматова «Белый пароход»

В Турции осенью 2016 года начнутся съемки фильма по произведению Чингиза Айтматова «Белый пароход». Об этом заявлено на международном симпозиуме «Белый пароход с Иссык-Куля до Черного моря», посвященном памяти народного писателя и прошедшем в городе Гиресуне 16-17 ноября.

Как сообщили ИА «24.kg» в Минкультуры КР, в симпозиуме приняли участие сестра писателя Роза Айтматова, сын Аскар Айтматов, народный режиссер СССР Болот Шамшиев, вице-президент Национальной академии наук КР Абдылдажан Акматалиев, народный писатель Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов и другие.

Международный форум открыл один из ее инициаторов, декан факультета коммуникации и культурных исследований, стратегии развития документальных фильмов и делового администрирования Гиресунского государственного университета Байрам Кая. По его словам, этот всего лишь начало большого и длительного проекта по съемкам фильма по мотивам произведения Чингиза Айтматова в Турции на берегу Черного моря. «Чингиз Торокулович в свое время дал разрешение на создание фильма «Белый пароход» в Турции. Он хотел провести свое 80-летие, а потом взяться за эту идею. Поэтому это осталось для нас завещанием, и мы хотим все-таки снять эту картину, - сказал он.

Байрам Кая подчеркнул, что в мае 2016 года в Гиресуне пройдет вторая конференция, посвященная народному писателю, с участием турецких бизнесменов. А уже осенью 2016-го начнутся съемки.

Фото: кадр из фильма «Белый пароход» студии «Кыргызфильм» (1975 год)
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/23116/
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