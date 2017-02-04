От беды не зарекайся

Незамысловатый сюжет, веселые диалоги героев хорошо снимают накопившуюся за день усталость. Посмотрел, посмеялся и заснул, как ребенок. Но после фильма казахского режиссера Еркина Ракышева вам станет безумно страшно за своих детей и близких, потому что злой рок может коснуться и вас. Вы не застрахованы от беды, даже несмотря на стабильную жизнь в благополучном районе с добрыми соседями и друзьями, несмотря на хорошую работу и деток-конфеток. Наркомания может достать вас везде.

Бейбит – пример того, что мечты родителей все-таки сбываются. С детства послушный, любящий папу и маму отличник, заботливый брат единственной сестренки. А потом престижная работа и планы на будущее. Но тихую и размеренную жизнь образцовой семьи рушит неожиданная встреча.

Перспективному парню повезло во многом, но не с девушкой. Желая отметить успешную реализацию проекта на работе, он приглашает свою даму сердца в кафе. Та вежливо отказывается, сославшись на неожиданный приезд родителей. Однако, сидя в кафе с друзьями, Бейбит видит, как его возлюбленная нежится в объятиях незнакомого парня, что приводит его в бешенство. Скандал, выяснение отношений, отчаяние… И тут встреча с одноклассником, с которым в школьные годы не особо-то и дружил. Тот, видя его угнетенное состояние, решает помочь и дает «волшебные таблетки», помогающие забыть все жизненные проблемы.

На следующее утро герой фильма понимает, что злость по поводу предательства девушки не прошла, и просит своего «друга» достать еще таблеток. Так неосознанно он открывает дверь в страшный мир наркомании. Вскоре вся зарплата Бейбита уходит на таблетки, его увольняют с работы, из дома родителей начинают исчезать драгоценности и даже мобильный телефон сестренки. Но шило в мешке не утаишь, и страшная тайна сына открывается родителям. О том, как стали разворачиваться события и что пришлось пережить герою, зритель может узнать, посмотрев фильм, который доступен в Интернете.

Заслугой сценаристов Еркина Ракышева (он же режиссер фильма) и Рамазана Курманбаева можно назвать акцент на «роль женщины в падении и возвышении мужчины» через призму бытовых проблем, и то, как любовь и вера помогают выкарабкаться из самых что ни на есть безвыходных положений.

Весьма неплохая актерская игра главного героя Бейита, которого сыграл Серик Шерип. Особенно впечатляет его перевоплощение из образцового парня в хитрого и бессердечного наркомана. На его примере зритель видит, что наркотики разрушают личность, уничтожают в все человеческое. И надеяться на чудо – это утопия.

Несколько «хромает» игра главной героини Жибек, которую сыграла молодая актриса Айнура Баяулова. В ее речи много пафоса, наигранности.

В целом же картина убедительно показывает нашу реальную жизнь: легкомысленные девушки, коррумпированные полицейские, родители, готовые всю жизнь опекать родное чадо, и такой узнаваемый слабый тип городского мужчины, который в трудную минуту становится легкой добычей наркоторговцев.

«Кеш келген махабат»

Казахстан, 2014, 115 мин.

Режиссер – Еркин Ракышев

В главной роли: Серик Шарип

Жанр: мелодрама