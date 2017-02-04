«Визит»: на деревню к дедушке

Индус Найт Шьямалан здорово начинал в Голливуде. Его режиссерский проект «Шестое чувство» (1999) занимает прочные позиции во всевозможных рейтингах лучших фильмов в истории кино.

Однако последние лет десять у постановщика не складывается. От него многого ждут, к нему повышенные требования. Его новые работы то проваливаются в прокате, то получают уничижительные оценки критиков. Свежий фильм «Визит» мог переломить печальную тенденцию.

Поработав с жанром семейного кино («Повелитель стихий», 2010) и фантастики («После нашей эры», 2013), Шьямалан возвращается к истокам. Ужастик «Визит» снят за смешные по голливудским меркам $5 миллионов. Может, оно и к лучшему. Глядя некоторые его крупнобюджетные работы, казалось, что режиссер не слишком эффективно распоряжается средствами. А тут особо тратить нечего. Актеры неизвестны, спецэффекты отсутствуют. От погружения в атмосферу фильма ничто не отвлекает.

В одной семье родители часто ругались, и дочь, едва повзрослев, бросила их. Через 15 лет они внезапно попросили привезти к ним на неделю внуков. И женщина простодушно согласилась. Чего не сделаешь, чтобы хоть ненадолго избавиться от отпрысков!

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Главные герои – продвинутые тинейджеры, которые каждый свой шаг снимают на видеокамеру. Они приезжают в особняк, где выросла их мать. Поначалу все здорово. Дети знакомятся с предками, едят печенье, гуляют по ферме. Но затем начинается неладное: у стариков не все дома.

Шьямалан любит работать с детьми. Юные актеры у него обычно смотрятся интереснее взрослых и хорошо раскрывают персонажи. Здесь ситуация другая. Ребята все время в кадре и порой не знают, что делать. Переигрывают. Их персонажам лет 13-15, но они общаются, как взрослые. Говорят о семейных ценностях, изображают психологов. Их логике позавидовали бы многие прожженные жизнью. Зато когда надо поступить, как взрослые, делают глупости. Наступает развязка, и приходит четкое понимание: а умом-то ребята не блещут!

Постановщик сам написал сценарий. Похоже, сделал это за полчаса, не потрудившись насытить ленту чем-то цепляющим глаз. События протекают вяло, нет напряжения. Героям не сопереживаешь. Большинство сцен, от которых надо пугаться, смехотворны и могут впечатлить разве что пятилетнего. Единственный стоящий момент можно прозевать, заскучав из-за обилия пустой болтовни.

Просмотр «Визита» вызвал глубокое разочарование. В будущем лучше с куда большим удовольствием пересмотреть то же «Шестое чувство».

Хорошо бы Найту Шьямалану завести соавтора для сценариев, чтобы тот подсказывал, где добавить саспенса, а какую сцену убрать. А еще вновь поработать со знаменитостями - Брюсом Уиллисом, Сэмюэлом Джексоном, Мелом Гибсоном… Может, опять озарит режиссерское вдохновение, как во время их прошлого сотрудничества?

«Визит»

США, 2015 год, 94 минуты

Режиссер: М.Найт Шьямалан

В главных ролях: Оливия ДеДжондж, Эд Оксенбульд

Жанр: триллер.