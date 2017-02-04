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Про кино

Кыргызская кинокартина «Бешкемпир» в списке ста лучших фильмов Азии

Кыргызская кинокартина «Бешкемпир» в списке ста лучших фильмов Азии. Об этом ИА «24.kg» сообщила киновед Гульбара Толомушова.

По ее словам, международный кинофестиваль в Пусане (Республика Корея) к своему 20-летию проводил опрос кинокритиков из разных стран, чтобы выявить лучшие фильмы Азии и лучших азиатских режиссеров. «Я была среди опрошенных критиков и очень рада, что два кыргызских режиссера - Толомуш Океев и Актан Арым Кубат - вошли в список ста лучших режиссеров Азии, а лента Актана Арым Кубата «Бешкемпир» включена в список ста лучших фильмов Азии», - сказала Гульбара Толомушова. Она добавила, что сейчас режиссер работает над новым фильмом «Кентавр».

Справка ИА «24.kg». Фильм «Бешкемпир» сняли в 1998 году. Это история взросления мальчика по имени Бешкемпир из кыргызского айыла. Время действия — начало шестидесятых годов… Мальчишка живет в своем мирке среди цветущих садов, у него есть родители, любящая бабушка и друзья. Каждый день протекает беззаботно, пока он не узнает страшную правду, что неродной ребенок в семье. Героя охватывает чувство глубокого одиночества, внезапно он становится чужим в собственном доме. Сможет ли мальчик смириться с трудностями новой жизни?
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/21950/
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