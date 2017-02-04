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Про кино

Кыргызский режиссер Тынай Ибрагимов получил главный приз кинофестиваля «Золотой шафран» в Турции

Кыргызский режиссер Тынай Ибрагимов получил главный приз кинофестиваля «Золотой шафран», который проходил в турецком городе Сафранболу 9-12 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в студии «Кыргызтелефильм».

По их данным, в этом году 16-й фестиваль собрал 54 документальных фильма. Президент фестиваля отметил, что на форум приехали кинематографисты из 27 стран - Кыргызстана, Боснии, Палестины, Ливана, Македонии и других.

Фильм режиссера Тыная Ибрагимова «Тринадцатый» повествует о 15-летнем мальчике по имени Ардак. Он имеет множество медалей и дипломов за победы и призовые места в скачках. Отец Ардака занимается разведением скаковых лошадей, поэтому мальчик с малых лет тренируется под его руководством.

Отметим, что фильм «Тринадцатый» также отмечен рядом других международных наград: удостоен приза за лучший сценарий на фестивале «Акбузат», как лучший короткометражный фильм - на МКФ в Екатеринбурге, приза в номинации «Здесь и Сейчас» в Самаре и специального приза в категории «Устойчивость местности» в рамках Международного кинофестиваля Природы в городе Геделе в Венгрии.
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/20755/
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