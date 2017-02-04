Сказ про двух балбесов

Не каждый день сиквелы выходят спустя 20 лет. Это событие свершилось в 2014 году, когда на экранах кинотеатров появилась лента «Тупой и еще тупее-2». Примечательно, что главные герои и режиссеры не изменились.

Джим Керри и Джефф Дэниэлс вернулись к старым ролям Ллойда Кристмаса и Гарри Данна. Режиссеры – все те же братья Фаррелли, Питер и Бобби. Последние даже нашли Брейди Блума - актера, сыгравшего слепого мальчика-птицевода Билли.

В последние годы Джима Керри не видно в серьезных картинах, поэтому фанатам комика будет приятно узнать, что последний еще в форме и вполне способен играть.

Съемки фильма прерывали на неделю из-за того, что Джиму Керри удалили камни в желчном пузыре. В первый же день после выхода из больницы начали снимать сцену, в которой они с Джеффом катаются по полу и дерутся из-за чемодана. Съемочная группа не могла перенести съемки на другой день, и Джиму пришлось отыграть подвижную сцену, несмотря на перенесенную операцию.

Сюжет незамысловат и предсказуем для актеров такого калибра.

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Ллойда (Джим Керри) поместили в психиатрическую лечебницу, он не двигается, не разговаривает. Верный друг Гарри каждую неделю навещает больного. В один день выясняется, что Ллойд всего лишь притворялся овощем все эти годы, чтобы наколоть приятеля. Гарри сообщает товарищу, что серьезно болен и ему требуется почка для пересадки. С этого и начинаются злоключения.

По ходу фильма невольно сравниваешь две части. Возникают противоречивые чувства. С одной стороны, радостно, что неповторимый дуэт Гарри и Ллойда снова вместе, с другой – юмор-то из 1990-х, из первой части. Молодежи он приелся, а старшее поколение, которое смотрело премьеру в 1994 году, вряд ли страдает такой ностальгией.

Картина на первый взгляд кажется всего лишь современной копией первой части. Но незаметно на передний план выходит скрытый смысл – дружба. Проходя сквозь череду неурядиц, проблем и «попадосов», герои остаются верны многолетней дружбе. Все-таки Гарри находил в себе силы 20 лет навещать друга. Пусть розыгрыш и растянулся на 20 лет.

«Тупой и еще тупее-2»

США, 2014 год, 108 минут

Режиссер: Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли

В главных ролях: Джим Керри, Джефф Дэниэлс, Рейчел Мелвин

Жанр: комедия.