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Про кино

Короткометражка «Перегон» из Кыргызстана получила приз зрительских симпатий на МКФ в Бразилии

Международные кинофестивали продолжают приглашать кыргызскую картину «Перегон» в свои конкурсные программы. Так, на недавно завершившемся международном кинофестивале в городе Сан-Паулу (Бразилия) короткометражный фильм Руслана Акуна получил приз зрительских симпатий. Об этом ИА «24.kg» сообщила киновед Гульбара Толомушова.

По ее данным, в самое ближайшее время «Перегон» покажут в телеэфире французского канала Canal+. Кроме того, Восьмой МКФ фильмов для детей и юношества Interfilm в Берлине (ФРГ) приглашает художника-постановщика Максата Болотбекова представить ленту на своем форуме.

Лента «Перегон», снятая в 2014 году и завоевавшая с тех пор множество наград на различных фестивалях, повествует о мужчине и его маленьких дочери и сыне, с которыми он отправляется на джайлоо, где их ждет мама. Они перегоняют скот. По дороге встречаются агитаторы, которые уговаривают отца семейства поехать с ними обратно в село, чтобы он помог получить голоса своих родственников и односельчан за их кандидата. Отец после недолгих уговоров соглашается и уезжает с ними, пообещав своим детям вернуться к вечеру. Но так и не возвращается. После холодной ночи на открытом пространстве дети принимают решение самостоятельно перегнать скот на джайлоо. Это их первое взрослое решение.
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/19884/
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