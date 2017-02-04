14:46
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Про кино

Гран-при кинофестиваля «Евразия» завоевал фильм режиссера из Кыргызстана

Главную награду фестиваля «Евразия» завоевал фильм режиссера Мирлана Абдыкалыкова «Небесное кочевье» (Кыргызстан). Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Как отмечается, в Алматы определены победители XI Международного кинофестиваля «Евразия» и первого алматинского фестиваля «Созвездие Шакена».

В номинации «Лучшая женская роль» победила Фатима Мотамед-Арья за роль в фильме «Набат» режиссера Эльчина Мусаоглу (Азербайджан). Приз за лучшую мужскую роль достался Ержану Нурымбету за роль в фильме «Жат» режиссера Ермека Турсунова (Казахстан).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победила кинокартина режиссера Эльчина Мусаоглу «Набат», (Азербайджан). Специальный приз вручен режиссеру Адитье Викрам Сенгупте за фильм «Любимое дело» (Индия).

Жюри FIPRESCI и NETPAC оценили конкурсную программу фестиваля «Созвездие Шакена». В номинации «Лучший фильм» награда досталась «Шлагбауму» казахстанского режиссера Жасулана Пошанова.

Приз «за раскрытие на экране непростой исторической драмы целого народа, великолепно сыгранной актерским составом, и, главное, понятную за пределами страны» получил фильм режиссера Досхана Жолжаксынова «Кунанбай» (Казахстан).

В рамках конкурса Eurasia Kids («Детская Евразия») лучшим стал фильм «Небесный верблюд» режиссера Юрия Фетинга (Россия).
Ссылка: http://24.kg/pro_kino/19746/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане съемочная группа фильма «Кентавр» признана лучшей в 2015 году
Кыргызскую киноэпопею «Курманджан датка» покажут на международном кинофестивале MENAR в Софии (Болгария)
Кыргызская лента «Под небесами» включена в конкурсную программу азиатских фильмов МКФ в Индии
Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш
Тут если что и случаетcя, то только с нами
«На гребне волны»: борьба за экологию в обрамлении экстрима
В Бишкеке проходит показ документального фильма о Чингизе Айтматове
В Кыргызстане пройдет фестиваль документальных фильмов под девизом «Наши права. Наши свободы. Всегда»
Кыргызский фильм «Сутак» поборется в Международной конкурсной программе МКФ в Палм-Спрингс (США)
Урмат Айталиев: «Кыргызфильмофонд» не запрещал выпуск фильма «13 аймак» на широкие экраны
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе