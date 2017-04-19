Пресс-конференция

С начала своей деятельности ОФ «Кылым шамы» и Комитет защиты прав заключенных противостоят применению такого средневекового кошмара, как пытки. Но, к сожалению, пытки остаются главным инструментом получения «признательных» показаний. В последнее время они отягощаются такими «дополнениями», как ведение дела и судебного процесса в закрытом режиме, полная изоляция подследственных от внешнего мира.
Живой иллюстрацией подобных нарушений является дело Максата Кунакунова и других задержанных с ним лиц.
В пресс-конференции принимают участие:
Азиза Абдирасулова — исполнительный директор ОФ «Кылым шамы»,
Толекан Исмаилова — председатель ОФ «Бир Дуйно»,
Динара Медетова — адвокат.