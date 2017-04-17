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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 18 апреля, 11:00

Дело оппозиционеров: о чем свидетельствует устрашающий приговор и кто (поименно) несет ответственность за этот вердикт

Следствие по делу оппозиционных политиков Дастана Сарыгулова, Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова и Кубанычбека Кадырова велось на протяжении 7 месяцев в строго закрытом порядке. Но приговор оказался предсказуемым и был сведен к первоначальной обвинительной формулировке ГКНБ КР. Зато сроки лишения свободы — от 4 до 20 лет — беспрецедентно устрашающие.

О чем это свидетельствует, кто войдет в люстрационный «Список Акунова» и будет нести ответственность за правовой произвол?

В пресс-конференции принимают участие:

Сапарбек Аргынбаев — председатель Комитета защиты политзаключенных,

Зульфия Марат — эксперт, член Комитета защиты политзаключенных,

Азимбек Бекназаров, Данияр Маманов, Акин Токталиев — адвокаты,

Жаныл Кумашева, Алтын Эркебаева, Эльмира Карыбекова — супруги осужденных и члены Комитета защиты политзаключенных.
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/49723/
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