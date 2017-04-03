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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 4 апреля, 12:00

Кыргызско-Российский фонд развития вне закона. Почему? Как вернуть фонд в правовое поле?

Кыргызско-Российский фонд развития — структура, призванная продвигать бизнес, финансируя наиболее интересные проекты. Понятно, что при этом трудно избежать каких-либо спорных моментов. Но… только в суде выяснилось, что Кыргызско-Российский фонд развития вне закона, так как наделен, как ни странно, правовым иммунитетом.

Можно ли исправить этот нонсенс и вернуть фонд в правовое поле?

В пресс-конференции принимают участие:

Кайрат Загибаев — адвокат,

Владимир Хегай — экс-директор ОсОО «Брид»,

Александр Штанько, Руслан Адаев и другие кредиторы.
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/48631/
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