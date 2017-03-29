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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 30 марта, 11:00

Почему предстоящий ремонт подземок больше пугает, а не радует

В мэрии г. Бишкека разработан план комплексных мероприятий по улучшению внешнего облика столица.

В частности, в самое ближайшее время планируется начать капитальный ремонт двух подземных переходов — у ЦУМа и на пересечении проспектов Манаса и Чуй.

Казалось бы, отличная новость, но предпринимателям, отработавшим в подземках по 25 лет, она обещает самые мрачные перспективы. Почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Ирина Лихограй — заместитель председателя ЦК профсоюза работников торговли,

Кульжан Келетова — председатель профсоюза ОсОО «Эр-ЖолТранс»,

Уулутай Сатыкулова — председатель профкома ОсОО «Ыйман»,

Дуйшен Сейдахматов, Бурул Отунчиева — предприниматели.
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/48243/
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