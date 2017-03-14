Пресс-конференция

Противостояние: медобщественность vs директор Департамента здравоохранения К.Кулбатыров: как пробить толщу административного ресурса

Общественный совет при Минздраве КР установил ряд грубых нарушений со стороны директора Департамента здравоохранения города Бишкека. Они касаются кадровых вопросов, закупки изделий медицинского назначения.

Соответствующие справки по итогам работы комиссий были направлены министру здравоохранения, в мэрию города Бишкека. Но реакция до сих пор нулевая.

Как пробить толщу административного ресурса и добиться объективного рассмотрения вопроса?

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев — председатель ОС при МЗ КР



Бактыгуль Жумакулова — представитель ОС при МЗ КР



Светлана Мамутова — член рабочей группы по кадровой политике Координационного совета ОС госорганов