Пресс-конференция

Инвестиционная программа «Газпром Кыргызстан» в действии: о газификации жилмассивов и новостроек столицы

Инвестиционная программа Ос ОО «Газпром Кыргызстан» набирает обороты. В рамках программы развернута масштабная работа по газификации новостроек и жилмассивов города Бишкека. В целях предоставления дополнительных услуг и облегчения подключения к газу совместно с банком «Бай-Тушум» и Программой финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) разработан специальный кредитный продукт и предусмотрен грант в размере 20 процентов от суммы финансирования банком «Бай-Тушум» .

По итогам 2016 года возможность подключиться к газу получили свыше 2500 домохозяйств в 10 жилмассивах столицы. До конца 2017 года планируется обеспечить газоснабжением 17 жилых массивов города Бишкека, 5 населенных пунктов Чуйской области — всего более 20 тысяч домохозяйств.

В чем уникальность нового проекта? Каковы его финансовые принципы и механизмы? Почему для потребителей он лучший на сегодняшний день вариант решения вопроса газоснабжения?

В пресс-конференции принимает участие:

Арзымат Алдаяров — советник гендиректора — коммерческий директор Ос ОО «Газпром Кыргызстан» ,

Нурзат Абдырасулова — национальный менеджер программы KyrSEFF,