Пресс-конференция

Своеобразным ответом на обращение Алмазбека Атамбаева к главам государств о необходимости увеличения количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, является презентация в Бишкеке новой стратегии бизнеса группы компаний PONY EXPRESS (Россия). На
Так, в ближайшее время в Кыргызстане сформируется филиальная сеть. В течение трех лет охват рынка Кыргызстана достигнет 20 процентов, а объем выручки составит порядка $1 миллиона в год.
На чем основаны данные прогнозы? Каковы логистические особенности, потребности и емкость рынка Кыргызстана? Что представляет собой визовый сервис PONY EXPRESS?
В
Сергей Сергушев — директор по региональному развитию группы компаний PONY EXPRESS,
Жаныбек Карымшаков — директор PONY EXPRESS в Кыргызстане.
Сбор и