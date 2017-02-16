Пресс-конференция

Глава Департамента здравоохранения г. Бишкека представит аргументированные опровержения по ряду скандальных заявлений со стороны депутатов ЖК КР.
Директор акцентирует внимание на том, что любые заявления в прессе без доказательной базы есть банальная клевета и грязный манипулятивный прием. Цель голословного айкидо — якобы борьба с «коррупцией», а на самом деле не что иное, как очередная ротация в пользу удобных персон.
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Кубанычбек Кулбатыров — директор Департамента здравоохранения г. Бишкека,
Чынар Мамбетова — директор Ос
Азамат Алымбаев — главный врач роддома № 2 г. Бишкека,
Талант Байгазиев — юрист,
Батма Джолбунова — рентгенолог.