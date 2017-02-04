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Пресс-конференции

Доступность лекарств: бег с барьерами? Пресс-конференция выездная: отель «Европа» (зал Congress) - ул. Ибраимова, 70

Время проведения: 12 января, 11:30

Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Эта поговорка красноречиво иллюстрирует перманентную борьбу за доступность лекарственных средств. Сумеют ли депутаты ЖК КР, Минздрав КР, Минфин КР, Фонд обязательного медицинского страхования общими усилиями снять все барьеры по обеспечению  полной  доступности лекарственных средств для кыргызстанцев? 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Талантбек Батыралиев - министр здравоохранения,

 

Анара  Ешходжаева - эксперт отдела социального развития аппарата правительства КР,

 

Айбар Султангазиев - председатель общественного совета при Минздраве КР,

 

представители Министерства здравоохранения КР, Министерства финансов КР, а также ФОМС КР 
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/42991/
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