Дед Мороз и его подарки отменяются по… решению суда. Так же, как и другие программы социальной поддержки.

В 2015 году жители Тонского и Джети-Огузского районов получили 2 миллиона долларов на поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, на развитие сельского хозяйства (малый и средний бизнес), образования, экологическую защиту.

А в этом году единственный спонсор – «Кумтор Голд Компани» – приостановил финансирование этих социальных проектов… по решению суда. В чем суть вердикта и какова возможность его отмены?

В пресс-конференции принимают участие:

Адилет Ачикеев – лидер молодежи Тонского района,

Мирлан Шеркулов – молодежный активист,

Рустам Омуров – председатель айыльного кенеша п.Каджи-Сай,

Урмат Макеев - лидер молодежи Джети-Огузского района,

Рысбек Минбаев – председатель Общества инвалидов Джети-Огузского района,

Болот Дороев – лидер молодежи Жаргылчакского айыл окмоту.