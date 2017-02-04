Реформирование Государственной противопожарной службы: тупо сломать систему не значит провести «оптимизацию»

В нынешнем году исполнилось 90 лет со дня создания Службы государственной противопожарной безопасности. Реалии таковы, что 2016-й может стать и годом прекращения ее деятельности. Под соусом оптимизации будет разрушена, как считают ветераны службы, отлаженная за многие годы самостоятельная и действенная система профилактики и борьбы с огнем. Невостребованными останутся целая армия офицеров и специалистов, а созданная техническая инфраструктура под шумок уйдет в распыл…

В пресс-конференции принимают участие:

Анвар Сартаев – представитель ветеранов противопожарной службы,

Кырманчы Султанов – председатель Совета ветеранов Противопожарной службы КР,

Дуйшенбек Молдосанов, Эсентур Буйлашов, Бакыт Иманбаев – ветераны АГПС.