Кто самый «отважный» коррупционер страны? Уверенно на это звание претендует глава Новопавловского айыл окмоту. Как он «заслужил» это у народа?

Улан Саадалиев занимает пост главы Новопавловского айыл окмоту всего три года. Но этого времени ему хватило, чтобы прославиться своим «коррупционным» бесстрашием на всю округу.

Грейдеровка проселочной дороги без документации, продажа с размахом сельскохозяйственных угодий, полное игнорирование отчета по бюджету, самовольное (по личному усмотрению) распоряжение денежными средствами…

На чем держится преступная смелость У.Саадалиева? Как намерены с его безнаказанностью бороться жители и депутаты Новопавловского айыл окмоту?

В пресс-конференции принимают участие:

Бердигул Эсенаманов – депутат айыльного кенеша,

Абдразак Табалдиев - депутат айыльного кенеша,

Бектеназар Эсиралиев – житель Новопавловки,

Байыш Табалдиев – житель села Учкун,

Аманкул Турдукулов – член Суда аксакалов.