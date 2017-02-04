05:35
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Пресс-конференции

К 25-летию независимости Кыргызстана - Международный фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно» - смотрим, обсуждаем, думаем

Время проведения: 27 октября, 11:30

Мы живем в едином мире. Сердце каждого из нас наполнено желанием быть свободным и счастливым. Это простая и ясная мысль связывает в единое повествование киноленты из Узбекистана, Казахстана, России, Грузии, Швейцарии, Франции, Китая, Ирана, Индии, Перу, Сенегала, Южного Судана, Южной Африки о многообразных социальных проблемах.

 

Традиционно «Бир Дуйно» выступает также как платформа для живого обсуждения единых для всех вопросов о правах и свободах человека.

 

Стратегический партнер «Бир Дуйно» - институт омбудсмена КР. 

 

В пресс-конференции принимают участие:   

Ерлан Алимбаев – заместитель омбудсмена КР, 

Толекан Исмаилова – директор Х Международного фестиваля «Бир Дуйно Кыргызстан-2016»,

Азамат Арыков – координатор фестиваля, 

Таалайбек  Кулмендеев - секретарь Союза кинематографистов КР,

Данияр Муканбетов – режиссер.   
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/38891/
Версия для печати
Популярные новости
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова
Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе