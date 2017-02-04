05:34
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Пресс-конференции

Госкомиссия по делам религий при президенте КР: Команда «Белого дома» превыше закона (о религиозной организации «Тенирчилик»)

Время проведения: 11 октября, 11:30

Религиозная организация «Тенирчилик», исповедующая древние принципы тенгрианства, в течение 4 лет наталкивается на отказ в регистрации со стороны Госкомиссии по делам религий при президенте КР.

 

Даже судебное решение Бишкекского межрайонного суда, вынесенное в пользу «Тенирчилика», не стало весомым аргументом для регистрации этой религиозной общины.

 

В чем кроется истинная причина?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Анарбек Усупбаев – духовный лидер «Тенирчилика», к.т.н.,

 

Кусеин Исаев – философ, профессор, д.ф.н.,

 

Арсланбек Малиев – общественный деятель, к.э.н.,

 

Клара Ажибекова – историк, профессор, д.и.н.

 
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/38023/
Версия для печати
Популярные новости
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова
Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе