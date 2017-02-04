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Пресс-конференции

Украина, Узбекистан и Кыргызстан в едином и жестком геополитическом узле, завязанном на пытках и грубом нарушении прав человека

Время проведения: 21 сентября, 11:30

С какой целью прибыл в Кыргызстан правозащитник из Украины Максим Корниенко? Что заставило его обратиться за помощью к премьеру С.Жээнбекову, омбудсмену Кубату Оторбаеву, а также к директору Национального центра КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания.

 

Почему Украина, Узбекистан и Кыргызстан оказались в едином узле правовых противоречий и как его разрубить? 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Максим Корниенко – правозащитник Координационного центра «Правозащитник», Украина (Харьков),

 

Людмила Сергиенко – представитель пострадавшей стороны, Украина (Харьков).
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/37106/
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