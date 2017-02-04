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Пресс-конференции

Региональная безопасность и противодействие терроризму: почему не используется в полной мере потенциал НСБО и как законодательно «исправить» ситуацию?

Время проведения: 29 августа, 11:00

Вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму были и остаются в зоне повышенного внимания стран ШОС и ЕАЭС.

 

Кыргызстан проводит очередную III Международную конференциию, посвященную роли НСБО в обеспечении безопасности, на которой будут подняты актуальные вопросы международного взаимодействия и формирования общего правового поля.

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Тимур Каунаш – полковник МВД КР, начальник ОООП МВД КР

 

Мырзатай Балтабаев – полковник запаса Республики Казахстан

 

Александр Басистов – полковник запаса МВД России

 

Акжол Исаев – полковник запаса МО Кыргызстана.

 
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/36158/
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