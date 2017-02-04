Региональная безопасность и противодействие терроризму: почему не используется в полной мере потенциал НСБО и как законодательно «исправить» ситуацию?

Вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму были и остаются в зоне повышенного внимания стран ШОС и ЕАЭС.
Кыргызстан проводит очередную III Международную конференциию, посвященную роли НСБО в обеспечении безопасности, на которой будут подняты актуальные вопросы международного взаимодействия и формирования общего правового поля.
В пресс-конференции принимают участие:
Тимур Каунаш – полковник МВД КР, начальник ОООП МВД КР
Мырзатай Балтабаев – полковник запаса Республики Казахстан
Александр Басистов – полковник запаса МВД России
Акжол Исаев – полковник запаса МО Кыргызстана.