Региональная безопасность и противодействие терроризму: почему не используется в полной мере потенциал НСБО и как законодательно «исправить» ситуацию?

Вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму были и остаются в зоне повышенного внимания стран ШОС и ЕАЭС.

Кыргызстан проводит очередную III Международную конференциию, посвященную роли НСБО в обеспечении безопасности, на которой будут подняты актуальные вопросы международного взаимодействия и формирования общего правового поля.

В пресс-конференции принимают участие:

Тимур Каунаш – полковник МВД КР, начальник ОООП МВД КР

Мырзатай Балтабаев – полковник запаса Республики Казахстан

Александр Басистов – полковник запаса МВД России

Акжол Исаев – полковник запаса МО Кыргызстана.