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Пресс-конференции

Круглый стол «Конституция КР: без права на развитие?»

Время проведения: 19 августа, 11:00

Резко подскочивший в разгар летних отпусков политический градус стал вполне предсказуемой эмоциональной реакцией на предложение депутатов от партий СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» о внесении изменений в Конституцию КР.

 

Общественность активно обсуждает депутатскую инициативу, бурно критикуя предполагаемые поправки.

 

В центре внимания участников круглого стола всесторонний анализ целесообразности предложенных изменений и их объективная оценка.

 

В полемике принимают участие:

 

Исхак Масалиев – депутат ЖК КР (фракция «Онугуу-Прогресс»),

 

Нурбек Касымбеков  - полпред президента  КР в Конституционной палате КР,

 

Анара Ниязова – ОО «Инновационное решение»,

 

Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,

 

Феликс Кулов –  лидер ПП «Ар-Намыс»,

 

Молдакун Абдылдаев  - полномочный представитель президента КР,

 

Анарбек Исмаилов -  завотделом правового обеспечения  Аппарата президента КР,

 

Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,

 

Татту Мамбеталиева – директор ОФ «Гражданская  инициатива интернет-политики»,

 

Бекбосун Борубашов – д.ю.н., профессор юриспруденции

 

Асия Сасыкбаева – экс-депутат ЖК КР.

 
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/35905/
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