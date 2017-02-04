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Пресс-конференции

«Агитбригада» в Берлине: о втором этапе международного проекта «Наш Джумаш», посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне

Время проведения: 7 июля, 11:00

ОБФ «Агитбригада» завершил второй этап международного проекта, посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне.

 

Проект «Наш Джумаш» стартовал в Караколе, на родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Затем «Агитбригада» приняла участие в памятных мероприятиях в Беларуси и Польше и завершила маршрут в Германии. Подробно об уникальном и единственном в Кыргызстане проекте на пресс-конференции расскажут:

 

Керим Шатманов – директор ОБФ «Агитбригада»,

 

Виктор Денисенко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР,

 

Эрнис Асаналиев – Заслуженный артист КР,

 

Марат Ибраев, Элнура Самарбекова – лауреаты международных конкурсов вокалистов.

 
Ссылка: http://24.kg/press_konferentsii/34307/
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